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269,548 طالب أونروا يتسلمون شهاداتهم المدرسية

الثلاثاء 05 يونيو 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بعد انتهاء العام الدراسي 2017/2018 بنجاح، تسلّم أكثر من 269,548 طالب أونروا (138,713 من الذكور و 130,835 من الإناث) من الصف الأول حتى التاسع في 275 مدرسة شهاداتهم المدرسية وشهادات التفوق في 31 مايو. ففي حين تقدّم 136,315 طالب من الصف الخامس حتى التاسع إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي استمرت لثمانية أيام، تم تقييم 133,233 طالب من الصف الأول إلى الرابع بشكل مباشر من قبل معلميهم وفقًا للمعايير الجديدة لتقييم الأداء والتقييم القائم على المهارات (التقييم الواقعي). وبدأ الطلاب العطلة الصيفية مباشرة بعد الامتحان الأخير في 31 مايو 2018 وسيبدأ العام الدراسي القادم 2018/2019 في أواخر شهر أغسطس 2018.

في العام الدراسي 2017/2018، عكف 8,733 من المعلمين والمعلمات في مدارس الأونروا (2738 معلم و 5995 معلمة) على تدريس الطلاب اللاجئين الفلسطينين في 275 مدرسة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس (11 منطقة تعليمية تابعة للأونروا) في قطاع غزة، تحت إدارة 263 مدير مدرسة و 271 نائبًا لهم.

عند استلامها لشهادتها المدرسية، علّقت دينا محمد خليفة، طالبة في الصف الثامن في مدرسة بنات الشاطئ الإعدادية "جـ" بسعادة غامرة :"لم تسعني الفرحة حين تسلّمت شهادة التفوق اليوم في مدرستي حيث حصلت على المرتبة الأولى. اليوم أحصد ثمار الجهد والعمل الدؤوب الذي قمت به على مدار العام. أشكر والديً ومعلماتي وزميلاتي على دعمهم ورعايتهم ".

يعتبر برنامج التعليم أكبر برنامج  للأونروا في غزة. ترى الأونروا التعليم بأنّه أكبر استثمار في الكرامة والتنمية البشرية من أجل اللاجئين الفلسطينيين. كما يعد توفير التعليم الأساسي الجيد والمنصف والشامل أحد النتائج الاستراتيجية للأونروا وفقًا للاستراتيجية متوسطة الأمد الحالية 2016-2021.

 من خلال برنامج التعليم، تُسهم الأونروا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصةً الهدف الرابع والذي يدعو إلى "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".

تتقدم الإدارة العليا للأونروا بأحر التبريكات لجميع الطلاب والطالبات على إنجازاتهم كما وتشكر جميع العاملين في برنامج التعليم لإتمامهم عامًا دراسيًا آخرًا  بنجاح.

#أونروا #شهادات

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