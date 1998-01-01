إصابة مواطن واعتقال اثنين آخرين جنوب نابلس

نابلس/سما/

أصيب، اليوم الثلاثاء، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية عوريف، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مواجهات اندلعت في قرية عوريف عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة المواطن أنور عبد الحفيظ شحادة، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في منطقة اليد، ونقل إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: ابراهيم عمر شحادة، وأنس شاهر عبد الحفيظ شحادة، قبل انسحابها من البلدة.