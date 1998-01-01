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الأمم المتحدة تعرب عن عضبها إزاء قتل المسعفة رزان النجار

الثلاثاء 05 يونيو 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تعرب عن عضبها إزاء قتل المسعفة رزان النجار



وكالات

أعربت الأمم المتحدة عن "الغضب إزاء مقتل المسعفة الفلسطينية رزان النجار علي يد قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: "أعرب موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها عن غضبهم في نهاية الأسبوع بعد مقتل رزان النجار في غزة يوم الجمعة".

وأوضح المسؤول الأممي أن "رزان النجار هي امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً تطوعت للعمل كمسعفة وقتلت أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، كما جُرح ثلاثة أشخاص آخرين في فريقها".

وأشار الي أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن "قتل موظفة طبية معروفة بشكل واضح من قبل قوات الأمن خلال مظاهرة، أمر يستحق الشجب بشكل خاص ويتعارض مع التزام إسرائيل بضمان رفاه سكان غزة."

وحذر البيان من أن "الهجمات التي تستهدف الفرق الطبية في غزة لا تعرض حياة وسلامة الموظفين والمرضى للخطر فحسب، بل تقوض أيضا القدرة الكلية للنظام الصحي في القطاع".

#الامم المتحدة. #رزان النجار #قتل

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