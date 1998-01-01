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الاحتلال يخطر بطرد وترحيل خمس عائلات في منطقة حمصة الفوقا

الثلاثاء 05 يونيو 2018 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بطرد وترحيل خمس عائلات في منطقة حمصة الفوقا



القدس/سما/

اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بطرد وترحيل خمس عائلات تسكن منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر المواطنين: ياسر، وعبد الله، وعادل، وتيسير، وسند، وجميعهم من عائلة أبو كباش، بالطرد من منازلهم؛ بحجة تدريبات عسكرية ينوي القيام بها يوم غد الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

يذكر أن قوات الاحتلال تخطر العديد من العائلات من مناطق متفرقة بالأغوار بشكل دوري بالطرد من منازلهم؛ بحجة التدريبات العسكرية.

#الاغوار #احتلال #تعجير

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