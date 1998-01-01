جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تزامناً مع مليونية القدس.. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكسة الـ 51

الثلاثاء 05 يونيو 2018 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تزامناً مع مليونية القدس.. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكسة الـ 51



غزة/سما/

يحيي الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم، الذكرى الـ51 للنكسة واحتلال "إسرائيل" ما تبقى من فلسطين عام 1967، في ظل استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، في وقت توعد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بـ «تصفية الحساب» مع حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي».

وتبدأ فعاليات «مليونية القدس» إحياءً لذكرى النكسة اليوم، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وكانت «الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار» دعت في بيان أصدرته في ختام فعاليات الجمعة الماضي، «جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا» إلى «المشاركة في مليونية القدس في ذكرى احتلالها وإحياءً ليوم القدس العالمي، والتي ستبدأ فعالياتها (اليوم) بقافلة العودة وتنتهي الجمعة المقبل».


وتعهدت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس، عقب اجتماعها في مقر «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، بـ «الاستمرار في معركة التحرير المتواصلة منذ بدء الاحتلال، والتي لن تنتهي إلا بتحرير الأراضي الفلسطينية والقدس عاصمة لفلسطين».

وأكدت «استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، ومواصلة تحشيد الطاقات الوطنية والشعبية كافة من أجل ضمان أكبر مشاركة شعبية في إحياء ذكرى النكسة التي تصادف الخامس من حزيران (يونيو)، وصولاً إلى مليونية القدس يوم الجمعة الثامن من حزيران».

وشددت على أن «القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين والشعب العربي الفلسطيني، وعاصمة قلوب وأفئدة جميع الأحرار في العالم، ورمزاً للسلام والمحبة والإخاء، وسيبقى أهل القدس، بصمودهم، الصخرة التي ستتحطم عليها كل مؤامرات التهويد ومحاولات شطب هويتها العربية وحضارتها الإنسانية».

#غزة #نكسة فلسطين #حرب #عودة

أخبار ذات صلة

الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد بمسيرات غاضبة

محمد دحلان

دحلان يصل القاهرة اليوم تزامناً مع زيارة هنية و السنوار

اضراب- ارشيف

صور .. الإضراب يعم قطاع غزة للمشاركة في مسيرة مليونية العودة

الاقصى

صور: 300 الف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

صورة

تظاهرة مليونية في الرباط نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب

بمشاركة قيادات حماس والجهاد.. صور ..عشرات الالاف بغزة يحيون الذكرى الـ 13 لاستشهاد عرفات

الأكثر قراءة اليوم

قرار غير مسبوق اتخذه الأمير محمد بن سلمان وسينفذه بعد 10 أيام.. ماهو؟

معاريف: المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: يهددونني بالقتل

تقديرات إسرائيلية : المواجهة الأشد ألما مع غزة مسألة وقت

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي

ما هو سر السيف المغروس في رأس "الشايب"!

صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل

لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

الأخبار الرئيسية

اعتقال- ارشيف

فيديو: جيش الاحتلال يعتقل 12 معتكفًا في المسجد الاقصى

رزان

فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار

نتنياهو

نتنياهو يزعم: إسرائيل تدرس "كيفية منع انهيار إنساني في قطاع غزة

حدود غزة

ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"

الاتصالات الفلسطينية