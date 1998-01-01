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فيديو من داخل أروقة الكنيست.. الطيبي: حذاء الشهيدة النجار برأس نيكي هيلي

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو من داخل أروقة الكنيست.. الطيبي: حذاء الشهيدة النجار برأس نيكي هيلي



القدس/سما/

اكد النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي أحمد الطيبي، مساء الاثنين، ان الشيهدة المُسعفة رزان النجار تمثل رمز الانسانية والسلام، خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

واشار الطيبي الى ان الشهيدة النجار كانت تعمل على انقاذ حياة الجرحى على حدود غزة، واصفا الشهيدة "بالملاك الابيض"، متسائلا عن الاسباب التي دفعت احد قناصة الاحتلال لقتلها.
واضاف الطيبي "حذاء الشهيدة النجار بيسوى راس نيكي هايلي"، وهي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.
 
وكانت هايلي قد وصفت في كل خطابتها السابقة في مجلس الامن والامم المتحدة شهداء مسيرات العودة الكبرى بـ"الارهابيين"، واشارت الى حق الاحتلال بقتلهم بذريعة حماية حدود اسرائيل بالرغم من ان المسيرات كانت سلمية.
#الطيبي #رزان النجار

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