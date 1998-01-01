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حماس: استمرار السلطة بخصومات الموظفين سلوك موغل في السادية

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: استمرار السلطة بخصومات الموظفين سلوك موغل في السادية



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن استمرار قيادة السلطة الفلسطينية بخصم رواتب الموظفين في قطاع غزة؛ هو سلوك موغل في السادية التي تمارسها ضد أهالي القطاع".

وأضاف قاسم في بيان وصل سما" نسخة عنه، ان مواصلة الإجراءات العقابية يكشف زيف ادعاءات حرص السلطة على شعبنا في قطاع غزة، بل يؤكد على سعيها لزيادة معاناته".

وأشار إلى أنه أصبح واضحا أن هذه الإجراءات العقابية تتقاطع مع الحصار الإسرائيلي، وتزيد من تدعايته الكارثية على أهلنا في قطاع غزة".

وأكد أن السلطة تصر على زيادة معاناة القطاع، في الوقت الذي تخوض فيه غزة ملحمة وطنية كبرى في مسيرات العودة وكسر الحصار، وتواجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

#رواتب #حماس #غزة #موظفين #عباس #سلطة

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