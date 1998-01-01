جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار



غزة/سما/

أصدرت فصائل فلسطينية في محافظة خان يونس فجر اليوم الثلاثاء، بيانا للرأي العام بشأن ما يثار حول قضية تأبين الشهيدة المسعفة رزان النجار.

وقالت الفصائل في بيانها : "نؤكد أنه لا مبرر ولا داعي، لكل ما يثار حول قضية تأبين الشهيدة عروس فلسطين رزان النجار".

وذكر البيان أن الفصائل الفلسطينية كافة توافقت على اقامة عزاء الشهيدة باسم الهيئة الوطنية العليا ل مسيرة العودة وكسر الحصار.

وحسب البيان، فقد توافقت الفصائل أيضا على تنظيم مهرجان تأبين وطني للشهيدة باسم الهيئة الوطنية اليوم الثلاثاء عند الساعة 5:30 على أرض مخيم العودة شرق خان يونس،داعية جماهير شعبنا للمشاركة فيه.

كما دعت الفصائل، جماهير شعبنا الى عدم الالتفات للشائعات او لأي محاولات للمس بالوحدة الوطنية المتجسدة على أرض الواقع.

وأكدت على الاحتشاد الكبير في مليونية القدس الجمعة القادمة ٢٣ رمضان الموافق ٨ حزيران.

وحمل البيان توقيع (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية _ القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة الفلسطينية، وحركة حماس).

#رزان #تابين #شهيدة #فصائل

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس يهاتف والد الشهيدة رزان النجار

رزان

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

الجهاد الاسلامي

الجهاد الإسلامي: دماء رزان النجار ستبقى شاهدة على إرهاب الاحتلال

المجندة الإسرائيلية ورزان النجار

معاريف: المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: يهددونني بالقتل

وزارة الثقافة - غزة

ثقافة غزة تصدر بيانا توضيحيا حول طرد موظفي الوزارة العائدين لعملهم حسب اتفاق المصالحة

منصور

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

الأكثر قراءة اليوم

قرار غير مسبوق اتخذه الأمير محمد بن سلمان وسينفذه بعد 10 أيام.. ماهو؟

معاريف: المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: يهددونني بالقتل

تقديرات إسرائيلية : المواجهة الأشد ألما مع غزة مسألة وقت

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي

ما هو سر السيف المغروس في رأس "الشايب"!

صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل

لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

الأخبار الرئيسية

اعتقال- ارشيف

فيديو: جيش الاحتلال يعتقل 12 معتكفًا في المسجد الاقصى

نتنياهو

نتنياهو يزعم: إسرائيل تدرس "كيفية منع انهيار إنساني في قطاع غزة

حدود غزة

ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"

حدود غزة -ارشيفية

الاحتلال يقتل شابا على حدود غزة و يحتجز جثمانه

الاتصالات الفلسطينية