فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار

غزة/سما/

أصدرت فصائل فلسطينية في محافظة خان يونس فجر اليوم الثلاثاء، بيانا للرأي العام بشأن ما يثار حول قضية تأبين الشهيدة المسعفة رزان النجار.

وقالت الفصائل في بيانها : "نؤكد أنه لا مبرر ولا داعي، لكل ما يثار حول قضية تأبين الشهيدة عروس فلسطين رزان النجار".

وذكر البيان أن الفصائل الفلسطينية كافة توافقت على اقامة عزاء الشهيدة باسم الهيئة الوطنية العليا ل مسيرة العودة وكسر الحصار.

وحسب البيان، فقد توافقت الفصائل أيضا على تنظيم مهرجان تأبين وطني للشهيدة باسم الهيئة الوطنية اليوم الثلاثاء عند الساعة 5:30 على أرض مخيم العودة شرق خان يونس،داعية جماهير شعبنا للمشاركة فيه.

كما دعت الفصائل، جماهير شعبنا الى عدم الالتفات للشائعات او لأي محاولات للمس بالوحدة الوطنية المتجسدة على أرض الواقع.

وأكدت على الاحتشاد الكبير في مليونية القدس الجمعة القادمة ٢٣ رمضان الموافق ٨ حزيران.

وحمل البيان توقيع (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية _ القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة الفلسطينية، وحركة حماس).