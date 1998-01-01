الداخلية بغزة تصدر توضيح هام حول آلية السفر عبر معبر رفح خلال الأيام القادمة

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الاثنين، بيانا أوضحت فيه آلية السفر عبر معبر رفح البري خلال الأيام القادم.

وقالت الوزارة إن السفر الثلاثاء، سيكون فقط للحافلة الوحيدة المُرجعة من الجانب المصري اليوم، وعدد ركابها 60 مسافراً، حيث ستكون المغادرة من الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 7:30 صباحاً.

وأشارت إلى أن صالة أبو يوسف النجار ستكون الثلاثاء مغلقة.

وأضافت أن الحافلات الثلاث التي كان من المقرر سفرها الثلاثاء، تم تأجيلها إلى الأربعاء 6 يونيو، والمغادرة ستكون الساعة 7:30 صباح الأربعاء من الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وبينت أن استكمال المتبقي من عمل يوم الأربعاء للحافلات من رقم (2) إلى رقم (6) من كشف 19 رمضان المُعلن أمس الاثنين، وعليهم التواجد في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس الساعة 10:00 صباح الأربعاء.

وتابعت بأنه سيتم استكمال باقي حافلات كشف 19 رمضان يوم الخميس 7 يونيو، داعية المواطنين التواجد في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباح الخميس.