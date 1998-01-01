بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال، صباح اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة من الضفة، وشملت هذه الاعتقالات صحفية من الخليل وشقيق شهيد من نابلس، وعدد من الشبان من عائلة التميمي في قرية النبي صالح قضاء رام الله.

وعرف من المعتقلين:

1-الصحفية سوزان العويوي، من الخليل

2-ابراهيم شحادة، شقيق الشهيد عمير شحادة، من عوريف قضاء نابلس

3- كرم محمود عمرو، دورا، الخليل

ومن النبي صالح قرب رام الله:

4- محمود وجيه التميمي

5- معتصم خليل التميمي

6- عاصم سميح التميمي

7- بهاء محمد التميمي

8- وسام اياد التميمي