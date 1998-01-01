جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال، صباح اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة من الضفة، وشملت هذه الاعتقالات صحفية من الخليل وشقيق شهيد من نابلس، وعدد من الشبان من عائلة التميمي في قرية النبي صالح قضاء رام الله.

وعرف من المعتقلين:

1-الصحفية سوزان العويوي، من الخليل
2-ابراهيم شحادة، شقيق الشهيد عمير شحادة، من عوريف قضاء نابلس
3- كرم محمود عمرو، دورا، الخليل

ومن النبي صالح قرب رام الله:
4- محمود وجيه التميمي
5- معتصم خليل التميمي
6- عاصم سميح التميمي
7- بهاء محمد التميمي
8- وسام اياد التميمي

#اعتقال #احتلال

أخبار ذات صلة

اعتقال- ارشيف

بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

اعتقال -ارشيفية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات ليلية بالضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

جيش الاسلام غزة

الاجهزة الامنية بغزة تشن حملة اعتقالات ومداهمات ضد عناصر متشددة في جنوب القطاع

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويزعم العثور على سلاح

جيش الاحتلال - ارشيف

"بالاسماء" حملة اعتقالات في الضفة و القدس

الأكثر قراءة اليوم

قرار غير مسبوق اتخذه الأمير محمد بن سلمان وسينفذه بعد 10 أيام.. ماهو؟

معاريف: المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: يهددونني بالقتل

تقديرات إسرائيلية : المواجهة الأشد ألما مع غزة مسألة وقت

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي

ما هو سر السيف المغروس في رأس "الشايب"!

صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل

لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

الأخبار الرئيسية

اعتقال- ارشيف

فيديو: جيش الاحتلال يعتقل 12 معتكفًا في المسجد الاقصى

رزان

فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار

نتنياهو

نتنياهو يزعم: إسرائيل تدرس "كيفية منع انهيار إنساني في قطاع غزة

حدود غزة

ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"

الاتصالات الفلسطينية