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الاحتلال يحتجز وزير التربية والتعليم"صبري صيدم" لعدة ساعات

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز وزير التربية والتعليم"صبري صيدم" لعدة ساعات



رام الله/سما/

أوقفت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، وزير التربية والتعليم صبري صيدم، عقب مشاركته في احتفال بمستشفى المطلع في القدس.

وفي بيان لها، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أن "مخابرات الاحتلال بالقدس أوقفت صيدم عقب مشاركته بفعاليات تربوية في مستشفى المطّلع، لطلبة مصابين بمرض السرطان والفشل الكلوي كانت الوزارة فتحت لهم مدرسة داخل المستشفى".

وأضافت "اقتاد الاحتلال وزير التربية خارج مدينة القدس عبر حاجز حزما، شرقي المدينة، بموجب قرار صادر عن الشرطة، حيث تم إبلاغ الوزير بعدم العودة للقدس دون تنسيق مسبق".

واعتبرت الوزارة أن "هذه الممارسات تستهدف تقييد حركة القيادة التربوية بما يهدف لضرب المنظومة التربوية في المدينة المقدسة في محاولة يائسة لأسرلة التعليم فيها".

#صيدم #احتجاز

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