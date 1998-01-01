لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

وكالات / سما /

نشر موقع "آف. بي. ري" الروسي تقريرا استعرض فيه جملة من المنشطات الجنسية الطبيعية المفيدة للمرأة والرجل، التي من شأنها أن توطد العلاقة بين الزوجين.



وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المؤكد أن التغذية تؤثر بشكل مباشر على الصحة الجنسية للفرد، وفي الحقيقة إن تعزيز الرغبة الجنسية ليس صعبا لأن كل ما يحتاجه الأمر هو إدراج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي.



وذكر الموقع أن بعض المنتجات تؤثر بفعالية كبيرة على كلا الجنسين، على غرار السبانخ الذي يحفز الدورة الدموية، لاحتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدن يقلل من خطر التهاب الأوعية الدموية، ما يجعل الإثارة الجنسية أسهل وأكثر متعة لكلا الجنسين.



وأضاف الموقع أن الشوكولاتة السوداء تزيد من مستويات السيروتونين والدوبامين، مما يزيد من الشعور بالسعادة ويخفض من مستويات الإجهاد. كما يحسن الكاكاو من الدورة الدموية ويساعد على الاسترخاء. إلى جانب ذلك، يعتبر الفلفل الحار من الأغذية المحفزة لإفراز الإندورفين، الذي يعمل على تسريع ضربات القلب ويحسن من العلاقة الجنسية.



ولضمان التمتع بحياة زوجية سعيدة، ينبغي شرب الشاي الأخضر بانتظام، لأنه غني بمضادات الأكسدة وبالكاتيكين الذي يساعد على حرق دهون المعدة ويحسن من قدرة الكبد على تحويل الدهون إلى طاقة. كما يساهم الكاتيكين في تحفيز الإثارة الجنسية وتحسين الدورة الدموية.



وأشار الموقع إلى أن المحار يحتوي على كمية كبيرة من معدن الزنك، الذي يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون ويساهم في تقوية العضلات. وقد أثبتت الدراسات أن نقص الزنك من بين أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالعقم. وفي العادة، إن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من الزنك في الجسم يتمتعون برغبة جنسية أعلى من الآخرين، لذلك يندرج تناول صلصة البيستو ضمن قائمة الأطعمة المنشطة جنسيا.



أما بالنسبة لمحبي الأطعمة المتبلة، فإن الزنجبيل من الأغذية التي تساهم في تحسين الحياة الجنسية، نظرا لأنه يحفز الدورة الدموية ويحسن صحة الشرايين. ويكفي تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل عدة مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.



وأكد الموقع أن بذور اليقطين تحسن المزاج لأنها غنية بالأحماض الأمينية المعروفة باسم تريبتوفان، وتحفز إفراز السيروتونين. كما يعتبر الموز والبطاطا من أفضل مصادر البوتاسيوم، الذي يحد من مضار الأطعمة المالحة على الصحة وخاصة على الدورة الدموية، ويحفز الرغبة الجنسية.



وأورد الموقع أن السمك الدهني مثل السلمون والسردين والتونة يحتوي على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3، المفيدة لصحة القلب والتي تزيد من مستوى الدوبامين في الدم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تحسن الدورة الدموية إلى جانب الإثارة الجنسية، وتساعد على الاسترخاء أكثر والشعور بالسعادة مع الشريك.



وتجدر الإشارة إلى أن القهوة تعتبر من المحفزات الجنسية الفعالة بالنسبة للمرأة، لأنها تحتوي على مواد منشطة قادرة على تعديل مزاجها. وفي الواقع، إن جدول العمل المزدحم قد يؤثر على العلاقة الحميمة، لما يمكن أن يناله الجسم من تعب وإجهاد، قد يؤدي إلى نقص الحديد وتراجع مستوى طاقته. في هذه الحالة، يساهم تناول اللحم في التخلص من مشاكل نقص الحديد التي تؤثر على العلاقة الجنسية.



وأفاد الموقع بأن بعض الأغذية لها تأثير فعال على الصحة الجنسية للرجل، على غرار عصير الرمان الذي يساعد الرجل على التخلص من ضعف الانتصاب، ويحفز الدورة الدموية. كما يحتوي البطيخ على كمية عالية من الليكوبين، الذي يعتبر من المواد المعززة للخصوبة.



ووفقا للدراسات، تعد العنبية من الأطعمة الغنية بالفلافونيدات الذي يحد من المخاطر المترتبة عن ضعف الانتصاب لدى الرجال. كما تتميز المكسرات بتأثير إيجابي على صحة الرجل الجنسية. ومنذ القديم، استخدم الفراعنة الثوم كأحد الأغذية المعززة للصحة الجنسية، الذي أكدت الدراسات الحديثة مدى فعاليته.



وفي الختام، أكد الموقع أن دقيق الشوفان من المنتجات الغذائية الغنية بالأحماض الأمينية القادرة على علاج مشكلة ضعف الانتصاب. ومن شأن الحبوب الكاملة أيضا أن تخفض من نسبة الكوليسترول في الدم الذي يسبب تصلب الشرايين، الذي قد يكون عائقا أمام التمتع بحياة جنسية طبيعية.