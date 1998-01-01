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فتح: اعتداء حماس على بيوت عزاء الشهداء مشين

الثلاثاء 05 يونيو 2018 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: اعتداء حماس على بيوت عزاء الشهداء مشين



رام الله / سما /

ادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اعتداء الاجهزة الامنية التابعة لحركة حماس في غزة على التأبين الذي نظمته الحركة لشهيدتها المسعفة رزان النجار في بلدة خزاعة مساء اليوم الاثنين، والاعتداء علي الحضور من عائلة الشهيدة وجموع المواطنين.

وطالبت فتح في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة "حماس بالكف عن هذه التصرفات غير الوطنية التي لا تليق بشعبنا العظم والتوقف عن حملتها المسعورة المشينة ضد بيوت عزاء الشهداء".

وقالت فتح "ان جرائم حماس طالت بيت عزاء الطفل الشهيد شبل الفتح محمد ايوب في مخيم جباليا ومنع المصليين من الصلاة علي الشهيد مهند ابو طاحون في المسجد في مخيم النصيرات وتكسير حفل تأبين الشهيدة رزان".

واشارت فتح "ان حماس لا تراعي حرمة الشهداء ولا تحترم مشاعر ذويهم ولا تترد في تعميق آلامهم وجراحهم".

كما طالبت "حماس بالتوقف عن مطاردة قيادة فتح في اقليم الشرقية"، مضيفة " ان لا حرمة لشهيد ولا لاسير عند حماس وهو ما يستوجب موقفا وطنيا حازما وصارما في وجهها".
 

#فتح #حماس

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