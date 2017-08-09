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حماس: السلطة تتحمل مسؤولية معاناة غزة

الإثنين 04 يونيو 2018 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: السلطة تتحمل مسؤولية معاناة غزة



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم" ان استمرار قيادة السلطة بخصم رواتب الموظفين في قطاع غزة؛ هو سلوك موغل في السادية التي تمارسها ضد أهالي القطاع".

واضاف قاسم " ان مواصلة الإجراءات العقابية يكشف زيف ادعاءات حرص السلطة على شعبنا في قطاع غزة، بل يؤكد على سعيها لزيادة معاناته".

واشار الناطق"الى انه أصبح واضحا أن هذه الإجراءات العقابية تتقاطع مع الحصار الإسرائيلي، وتزيد من تدعايته الكارثية على أهلنا في قطاع غزة".

واكد" ان السلطة تصر على زيادة معاناة القطاع، في الوقت الذي تخوض فيه غزة ملحمة وطنية كبرى في مسيرات العودة وكسر الحصار، وتواجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

#حماس #السلطة #غزة

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