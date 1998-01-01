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ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

الإثنين 04 يونيو 2018 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟



عكا للشؤون الاسرائيلية

يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لزيادة حدة الرد في تعامله مع ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة، حيث إنه وفقا للتقديرات فإن الجيش لن يستمر في سياسة كبح الجماح تجاه ظاهرة الطائرات الورقية  التي يتم إطلاقها من غزة إلى "إسرائيل".

وبدأ الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين بتجهيز الأرضية الخصبة لزيادة حدة رده على استمرار هذه الظاهرة، حيث عرض تفاصيل وأضرار الظاهرة على ممثلين ومندوبين عن الجيش الأمريكي.

وفي ذات السياق، قام نائب قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يوسي باخر صباح اليوم الاثنين بمرافقة عدد من ضباط الجيش الأمريكي الكبار في زيارة تجوالية إلى الحدود مع قطاع غزة، حيث قام باطلاعهم على جميع تفاصيل مسيرات العودة بما في ذلك أماكن تجمهر المتظاهرين والأضرار الهائلة الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها المتظاهرون تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وعرض الجنرال الإسرائيلي أيضا أمام الضباط الأمريكان أماكن تمركز المظاهرات التي ستخرج غدا بمناسبة ذكرى يوم النكسة، كما أوضح للضباط بأن الفلسطينيين يقومون باستغلال وقت الظهيرة في إطلاق الطائرات الورقية الحارقة نظرا لأن الريح تكون في ذلك الوقت غربية باتجاه المناطق الإسرائيلية مما يسهل عليهم عملية إطلاق هذه الطائرات لمسافات أبعد وأكثر عمقا في "إسرائيل".

#غزة #زيارة #ضباط أمريكان

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