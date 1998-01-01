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الأوقاف تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية لمستحقيها من الأسر المستورة

الإثنين 04 يونيو 2018 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة بتوزيع كميات لحوم الهدي والأضاحي السعودية التي استلمتها ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف د. حسن الصيفي أن كافة كميات لحوم الهدي والأضاحي ستُوزع على مستحقيها في جميع محافظات قطاع غزة عبر لجان الزكاة التابعة للأوقاف وبعض الجمعيات الخيرية.

وقال: "سيستفيد من اللحوم الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، وكذلك المرضى في مستشفيات وزارة الصحة، والأيتام بمعهد الأمل للأيتام، والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)".

وأضاف: كما سيتم التوزيع على المستحقين من خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الأيدي الرحيمة وجمعية السلامة، وجمعية الحق في الحياة، بالإضافة إلى تجهيز وجبات إفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك".

يُذكر أن وزارة الأوقاف استلمت قافلة من لحوم الهدي والأضاحي محملة بـ 150 ألف كيلوغرام من لحوم الهدي والأضاحي بواقع 15 ألف كرتونة كل كرتونة تحتوي على 10 كيلوغرام وصلت عبر معبر رفح بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر د. الصيفي أن عملية التوزيع بدأت بعد صدور تقرير وزارة الصحة بخصوص تلك اللحوم، مشدداً على أن التوزيع يتم بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها من الدوائر المختصة بوزارة الأوقاف لضمان إيصالها لمستحقيها.

وجدد وكيل وزارة الأوقاف شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما وجه شكره للبنك الإسلامي للتنمية على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني والعمل على تعزيز صموده على الأرض.

#وزارة الأوقاف #لحوم

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