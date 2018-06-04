زكاة معسكر خان يونس تواصل تقديم مساعداتها الغذائية

خانيونس / سما /

أنهت لجنة زكاة معسكر خان يونس بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 4/6/2018م،توزيع 600 طرد لحوم خراف مجمدة على الأسر المتعففة ،بالتعاون مع الإدارة العامة للزكاة والمقدمة من (مجموعة عطاء الخيرية) واشرف على توزيعها لجنة زكاة معسكر خان يونس،بمركز التوزيع بحي الأمل .

وجاءت المبادرة الخيرية من لجنة زكاة معسكر خان يونس للتخفيف عن الناس في هذا الشهر الفضيل،وللتخفيف من وطأة الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع غزة، ،واستفاد من توزيع الطرود الغذائية 600 أسرة متعففة.

فيما سيتم بعد عصر اليوم تقديم 200 وجبة ساخنة ضمن مشروع إفطار صائم ،تستفيد منها 200 من الأسر لمتعففة،مقدمة من (مجموعة عطاء الخيرية).

يذكر انه تم تقديم أكثر من 1500 وجبات إفطار رمضانية خلال الأيام الماضية مقدمة من مجموعة عطاء الخيرية و مؤسسة تيكا التركية.

فيما وجه الشيخ سامي عبد المجيد الدسوقي رئيس لجنة زكاة معسكر خان يونس باسمه ومجلس الإدارة الشكر الجزيل للمؤسسات الخارجية والداخلية التي شاركت في الفعاليات الرمضانية وأهل الخير.