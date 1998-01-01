أبو بكر: الاحتلال يغلق حاجز الجلمة يوميا في المساء

جنين / سما /

فنّد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، اليوم الاثنين، مزاعم سلطات الاحتلال بما وصفته بـ"بوادر حسن النية" في شهر رمضان الفضيل، ومع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، من تسهيلات على الحواجز العسكرية التابعة لها.

وقال أبو بكر إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تغلق حاجز "الجلمة" العسكري شمال مدينة جنين يوميا في ساعات المساء، بعد أن كان يفتح حتى ساعات منتصف الليل، مضيفا: "تفاجأ المواطنون بقيام جنود الاحتلال بإغلاق الحاجز يوميا الساعة 8 مساءً، بعد أن تم إبلاغ الارتباط الفلسطيني رسميا بأن الحاجز يغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل من كل يوم منذ مطلع شهر رمضان، وبذلك حرمت أبناء الضفة والقطاع وأهلنا من داخل أراضي الـ48 الدخول إلى جنين بعد الساعة 8 مساءً".

وأشار أبو بكر، إلى أن إغلاق المعبر ويأتي في سياق سياسته التصعيدية، ما يعني مزيدا من التضييق على المواطنين، والتجار، والعمال، في تنقلهم من وإلى أراضي 48، وحرمان أبناء شعبنا في الداخل من الدخول إلى جنين بهدف التسوق والتواصل الاجتماعي.

وأكد أبو بكر أن هذا القرار سيلحق خسائر فادحة بالمواطنين، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.