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صيدم: معدل 80% في "الإنجاز" لمعادلة الشهادات الخارجية للطب وطب الأسنان

الإثنين 04 يونيو 2018 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم قراراً بشأن أسس معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية لتخصصي الطب وطب الأسنان.

وينص القرار على أنه يُشترط لتصديق أو معادلة الشهادة الجامعية الأولى في تخصصي الطب وطب الأسنان الصادرة عن الجامعات غير الفلسطينية (العربية والأجنبية) للطلبة الفلسطينيين؛ حصولهم المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية "الإنجاز" للفرع العلمي أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 80%، وذلك ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام 2018-2019.

ويأتي هذا القرار استناداً لتوصية مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 39.

#صبري صيدم

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