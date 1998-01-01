بيت لحم: "الاقتصاد الوطني" توقف مخبزا عن العمل

بيت لحم /سما/

أوقفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، مخبزاً عن العمل نظراً لتردي بيئة العمل داخله وعدم تقيده بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأفاد مدير مديرية الوزارة باسم عزوني، في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، بأن عملية الايقاف جاءت بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى المديرية مفادها وجود مخالفات صحية تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وعلى إثرها استدعت الطواقم قسم الصحة في بلدية بيت لحم، وبحضور الشرطة، حيث تم إيقاف المخبز عن العمل.

وأشار العزوني إلى أن ملف القضية أحيل للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

وفي سياق متصل، أحالت المديرية ملف أحد تجار الدواجن إلى النيابة العامة لعدم التزامه بالمواصفات والمقاييس المعمول بها.