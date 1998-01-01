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ردنا الأخير لم يكن كافيًا

ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"

الإثنين 04 يونيو 2018 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"



وكالات

أقرّ وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، أن الرد الإسرائيلي على حماس والجهاد في الجولة الأخيرة لم يكن كافيا، وقال"سنتصرف في الوقت المناسب ووفقاً لمصالح إسرائيل في الوقت المناسب فقط. لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح وأغلق كل الحسابات مع حماس".

وغرّد ليبرمان عبر حسابه على "تويتر" قائلا "‫سياستنا واضحة، أي خرق للسيادة سوف يرد عليها على الفور وبشكل مؤلم، حماس هي المسؤولة وهي من ستدفع".

وحول تهديد الطائرات الورقية، قال ليبرمان "سوف يأتي ردنا قريبًا، لكن ليس عندما يكون الأمر مناسبًا لحماس، عندما نشعر بانه مناسب لنا".

ونقلت موقع "والا" العبري، عن ليبرمان قوله "سنغلق الحسابات مع حماس والجهاد الإسلامي ومطلقي الطائرات الورقية, حتى الآن تم إطلاق 600 طائرة ورقية، تم اعتراض 400 منها بنجاح بالوسائل التكنولوجية, الطائرات الورقية الـ 200 التي وصلت إلى "إسرائيل" تسببت باندلاع 198 حريقا.

#ليبرمان #حماس #غزة

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