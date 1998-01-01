وزارة الإعلام: سلب "المقاصة" قرصنة وابتزاز

رام الله / سما /

تعتبر وزارة الإعلام قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدء إجراءات خصم تعويضات الحقول الزراعية المتضررة جراء "الطائرات الورقية الحارقة" المنطلقة من غزة من عائدات المقاصة الفلسطينية، استمرارًا لنهج القرصنة والابتزاز.

وتؤكد أن حكومة الاحتلال تحولت إلى عصابة تكرر في كل مناسبة نهب أموالنا، وتواصل سياسة سلب عائداتنا الضريبية، وتقدم ذرائع واهية لابتزازها العلني.

وترى الوزارة في أن "الكنيست" الإسرائيلي لم يكتف بتشريع قوانين عنصرية جائرة ضد أبناء شعبنا، بل تحول إلى ذراع تنفيذي للسطو على حقوقنا المالية، عبر اقتطاع مخصصات الأسرى، وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة.

وتحث الأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها برفع يدها عن أموالنا المشروعة، والتوقف عن القرصنة المخالفة لكل الأعراف والقوانين.