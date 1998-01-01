خدمات الطفولة تفتتح "محطة تحلية للمياه" في ميناء غزة

غزة / سما /

إفتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، اليوم "محطة تحلية للمياه" في الميناء البحري غرب مدينة غزة، بدعم كريم من فاعل خير، بعد أن حفرت بئر وأشأت محطة تحلية متكاملة، حتى تتوفر مياه الشرب لعامة الناس .

وأوضح حسام أبوربيع المدير التنفيذي لخدمات الطفولة، أن تكلفة المشروع 10 آلاف دولار أمريكي، تم من خلالها توفير الاحتياجات الكاملة للبئر ومحطة التحلية حتى تصل المياه العذبة إلى المصطافين بسهولة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في اطار المشاريع الإغاثية والتنموية التي تقدمها الجمعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وذكر، أن نسبة المياه الغير صالحة للشرب في القطاع المحاصر بلغت 95% بسبب كثرة الملوثات المختلفة التي تتعرض لها، وأن هذا المشروع سوف يوفر ما يزيد عن 12 كوب في الساعة من المياه الصالحة للشرب.

وأعرب أبوربيع، عن شكره لفاعلي الخير الذين يبذلون الجهود المتواصلة لمساندة وخدمة أهالي شعبنا وسط الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها في قطاع غزة المحاصر.