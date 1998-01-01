الجاذبية عنوان موضة أقراط الصيف

وكالات / سما /

تمثل الجاذبية عنوان موضة الأقراط في صيف 2018، حيث تطل الأقراط بتصاميم ضخمة وألوان زاهية لتضفي على المظهر لمسة فخامة تخطف الأنظار.



وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن الأقراط تزدان هذا الموسم بالشُرّابات، التي تتسم بطابع بوهيمي يجمع بين الجرأة والفخامة في آن واحد، وتكتمل جاذبية هذه الأقراط بالألوان الزاهية كالوردي والأحمر والأزرق.



وأضافت لاكيبيرج أن هذه الأقراط تمتاز بأنها تُحيط الوجه بإطار، مشيرة إلى أهمية أن يتحلى الماكياج بالهدوء والرقة، فلا يسرق الأضواء من الأقراط.



وتطل الأقراط هذا الصيف بأشكال هندسية ومنحوتات، كالدوائر والمثلثات والكريات والوجوه، لتضفي على المظهر طابعاً فنياً ولمسة أناقة عصرية.