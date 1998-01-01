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5 عبارات تحب المرأة سماعها من زوجها كل يوم

الإثنين 04 يونيو 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 عبارات تحب المرأة سماعها من زوجها كل يوم



وكالات / سما /

من الضروري أن تتحلى العلاقة الزوجية بالكثير من المزايا الإيجابية، وأن يسود جو من الود والألفة بين الرجل والمرأة في سبيل نجاح هذه العلاقة الحساسة واستمراريتها.

وبما أن المرأة تتسم بعاطفيتها ورهافة حسها، لا بد من أن يحسن الرجل التواصل معها، وأن يتعامل معها بطريقة تشعرها باهتمامه عبر التعبير لها عن حبه وتقديره لها بالأفعال والأقوال.

فيما يلي 5 عبارات تحب المرأة أن تسمعها من زوجها بشكل يومي، وفق ما ورد في موقع "فيرس ماريج" الإلكتروني:

１- "أنا أحبك"
الرجال الذين يحبون زوجاتهم بشكل كبير هم أعظم الرجال، وعادة ما يعمد هذا النوع من الرجال للتعبير عن حبهم لزوجاتهم عبر كلمات بسيطة مثل عبارة "أنا أحبك"، لذا لا بد من أن يعمد الرجل إلى قول هذه العبارة لزوجته بشكل يومي بطرق مختلفة وفي أماكن متعددة بهدف نشر جو من الود في المنزل، وإضفاء صبغة شاعرية على العلاقة معها.

２- "أنا أحبك كما أنت"
من الضروري أن يتقبل الرجل عيوب زوجته وأن يسعى إلى إصلاح هذه العيوب بطريقة غير مباشرة دون إيذاء مشاعر زوجته. كما ينبغي على الرجل أن يعبر للمرأة عن تقبله لها وحبه لها بغض النظر عن أي أخطاء ترتكبها، فهذا يعطيها المزيد من الثقة ويوطد العلاقة بينهما ويقوي أواصر الحب في علاقتهما.

３- "أنا فخور بك"
لا يمثل تعبير الرجل لزوجته عن حبه، الشيء الوحيد الذي تحب المرأة سماعه من زوجها، ولكن الثناء عليها والتعبير عن اعتزازه وفخره بها، يعد من أهم الأشياء التي تعمل على إضفاء جو من التفاهم بينهما، إضافة إلى شعور المرأة بتقدير زوجها لجهودها واعتبار دورها دوراً مفصلياً في العلاقة الزوجية.

４- "سأظل أحبك إلى الأبد"
إن تأكيد الرجل لحبه الصادق والمخلص لزوجته باستمرار، هو بمثابة وصفة سحرية ترسم ملامح حياة الزوجين الإيجابية طوال حياتهما معاً، فالمرأة تحب أن تسمع عبارة " سأظل أحبك حتى يفرقنا الموت" لتطمئن بأن زوجها لن يتخلى عنها مهما حدث، وأنه لن يخونها أو يبحث عن الحب خارج نطاق علاقته معها.

５- "أنت جميلة"
من طبيعة المرأة حبها للإطراء في كل شيء، وخاصة فيما يخص مظهرها، لذا ينبغي على الرجل أن يسمعها عبارات تعبر عن إعجابه بجمالها على الدوام في سبيل التأكيد على حبه لها ولجمالها مهما تقدم بها العمر.

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