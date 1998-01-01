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﻿ريهانا تنفصل عن صديقها الملياردير السعودي حسن جميل

الإثنين 04 يونيو 2018 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿ريهانا تنفصل عن صديقها الملياردير السعودي حسن جميل



عالم الفن

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن نجمة البوب العالمية ريهانا انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي حسن جميل. 


ونقلتْ مجلات فنية أن علاقة ريهانا بجميل انتهت بعد حوالي العام معاً. وحسب مصادر مقرَّبة من المغنية العالمية، فإن «العلاقة كانت جيّدة، لكنها انتهت الآن. وبالطبع، فقد حطّمتْ ريهانا قلبه».

ونقل الموقع عن مصادر ريهانا قولهم «هذا ما تجيده ريهانا. لقد سئمت منه تماماً، كما يحدث في علاقاتها مع كلّ الرجال». ووفقاً لمجلة «نيوز ويك»، فإن حسن جميل كان أغنى رجلٍ ارتبطت به ريهانا، وتقدّر ثروته بـِ 1.5 مليار دولار. وحسب «فوربس»، فقد حقّقت عائلة جميل ثروتها من خلال استثمارها في 14 فريقاً في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم. 


بالإضافة إلى أن حسن هو رئيس جمعية عائلتة الخيرية «جمعية جميل» التي أُنشئت في العام 2003، وتهدف إلى إنهاء الفقر وتحسين الصحة والتعليم وخلق فرص عمل للشباب. 


وحافظ ريهانا وجميل على سرّية علاقتهما، بعيداً عن الإعلام، إلا أن عدسات الباباراتزي تمكنت من أن تلتقط صوراً لهما خلسةً في مناسبات قليلة، كان أبرزها حفل توزيع جوائز «غرامي».


وترددت مؤخرا شائعات حول أن ريهانا وحسن جميل يخططان للزواج، على أن يقيما حفلين زفاف في مسقط رأسهما، حيث أنهما اتفقا على عدم الزواج في الولايات المتحدة. وكان من المنتظر أن يقيما حفل زفافهما الأول في جزيرة باربادوس مسقط رأسها ثم سيسافران إلى رياض لإقامة الحفل الثاني، على أن يقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين لهما.

#ريهانا

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