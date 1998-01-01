إبنة عمرو دياب الكبرى في ورطة بسبب هذه صورة!

عالم الفن

لم تمر سوى ساعات قليلة على إنتشار مجموعة من الصور من إحتفال النجم المصري عمرو دياب وزوجته زينة عاشور بحفل تخرج ابنيه التوأم عبدلله وكنزي، لتنتشر صورة جديدة له تجمعه بدينا الشربيني وابنته الكبرى نور.

أثارت الصورة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الالكتروني، حيث إتهم البعض دينا الشربيني بتسريب هذه الصورة للردّ على صور "الهضبة" مع والدة ابنائه في لندن، مشيرين إلى أن الممثلة المصرية شعرت بالغيرة الشديدة وقررت عدم ترك أي فرصة لكي يقال أن النجم المصري إنفصل عنها أو أن علاقتهما متوترة.

ولكن الحقيقة ان الشربيني بريئة من تسريب هذه الصورة، وأن نور ابنة عمرو دياب هي التي قامت بنشرها مؤخراً عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، إلا أن الأمر وضعها في ورطة كبيرة مع والدها، ما اضطرها على إغلاقه بشكل مفاجئ.