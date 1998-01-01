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هل يؤثر تطعيم الأمهات على صحة الجنين؟

الإثنين 04 يونيو 2018 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يؤثر تطعيم الأمهات على صحة الجنين؟



وكالات / سما /

خلصت دراسة حديثة إلى أن تطعيم الأمهات أثناء الحمل لا يشكل خطرا على أطفالهن، مشيرة إلى أن الأطفال الرضع يصبحون أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا أو السعال الديكي، عندما يتم تطعيم أمهاتهم من المرضين أثناء الحمل.

ويوصي المسؤولون في مجال الصحة في دول كثيرة بالتطعيم ضد الإنفلونزا والسعال الديكي، أثناء الحمل للمساعدة على حماية الأطفال حديثي الولادة، ولكن الأبحاث التي أجريت حتى الآن لم تقدم صورة واضحة عن خطورة هذا التطعيم على الأطفال على المدى الطويل.

وفحص الباحثون في الدراسة الجديدة بيانات 413034 رضيعا ولدوا بين عامي 2004 و2014، بينهم 25222 دخلوا مستشفيات، و157 توفوا خلال الشهور الستة الأولى من عمرهم.

ولم يجد الباحثون أي علاقة بين إدخال الرضع المستشفى وحالات الوفاة، وبين تطعيم أمهاتهم ضد الإنفلونزا والسعال الديكي، أثناء الحمل.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة لاكشمي سوكوماران من مكتب سلامة التطعيمات بالمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا "أجرينا هذه الدراسة لأن الحوامل يقلقن بشكل خاص من الأثر السلبي المحتمل لما يتعرضون له خلال الحمل على أطفالهن".

ونقلت رويترز عن الباحثين في دورية طب الأطفال (بيدياتريكس) إنه عادة ماتكون الإنفلونزا والسعال الديكي أشد، وقد يسببان الوفاة للأطفال حديثي الولادة الذين لا تسمح حداثة عمرهم بتطعيمهم.

ووجدت الدراسة أن احتمال حصول أمهات الأطفال الذين دخلوا المستشفى، بسبب مشاكل في التنفس على تطعيم ضد السعال الديكي أثناء الحمل، كان أقل بنسبة 21 في المئة مقارنة بمن لم يدخلوا المستشفى.

#الأمهات #الجنين

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