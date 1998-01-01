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نماء يتزين بلقب بطولة أندية الشمال

الإثنين 04 يونيو 2018 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نماء يتزين بلقب بطولة أندية الشمال



غزة / سما /

توّج نماء بلقب بطولة "أندية الشمال" الرمضانية, عقب فوزه على بيت حانون الرياضي (1-0), في المباراة النهائية التي جرت على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

وحضر المباراة الختامية سعيد أبو سلطان رئيس اللجنة الرياضية في شمال غزة, ود. منير البرش رئيس نادي نماء, ود. شادي شبات رئيس نادي بيت حانون الرياضي، ولفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الأندية في المنطقة.

ويدين نماء بانتصاره إلى محمد أبو وردة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

وبهذا الفوز أثبت نماء أنه لن يكون فريقا سهلا في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" الموسم المقبل.

#نادي نماء

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