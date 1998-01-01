خدمات خانيونس يبرم خامس صفقاته الصيفية

خانيونس / سما /

كشف مجلس إدارة خدمات خانيونس, عن الصفقة الخامسة في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2018-2019.

وتعاقد خدمات خانيونس مع المهاجم تامر مكرم, الذي تألق مع الأمل في الموسم الأخير وأحرز لقب هدف كأس القطاع, ليكون خامس صفقاته الصيفية, عقب نهاية عقده مع القادسية.

وسبق لـ"الذئاب" أن ضم الرباعي حسين البطراوي, وعيد العكاوي, وحسن أبو حبيب, وعبد الله البيوك.

يشار إلى أن خدمات خانيونس سيلعب في الدرجة الممتازة الموسم المقبل, بعدما صعد وصيفا للأولى بنهاية الموسم الأخير.