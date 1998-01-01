رأفت: خصم تكلفة اضرار الطائرات الورقية هي قرصنة مرفوضة تنتهجها دولة الاحتلال

رام الله / سما /

في تصريح مقتضب له، اليوم الاثنين، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الرفيق صالح رأفت مجددا أن المجلس المركزي سيجتمع بعد عيد الفطر السعيد وفي مقدمة القضايا التي سيبحثها وقف كافة اشكال التنسيق الامني مع اسرائيل والانفكاك الاقتصادي عنها.

وقال رأفت لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم ان المجلس الوطني اكد بوضوح ان اسرائيل تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها في اتفاقيات اوسلو، وان المطلوب على ضوء ذلك هو وقف كافة اشكل العلاقات الامنية والاقتصادية معها.

وفيما يتعلق بنية اسرائيل خصم تكلفة اضرار الطائرات الورقية من عائدات الضرائب، أكد رأفت رفض القيادة الفلسطينية للإجراءات الغير شرعية والغير قانونية موضح انها تأتي في إطار القرصنة التي تنتهجها اسرائيل، مطالبا اياها بتعويض ابناء شعبنا الذين هجرتهم بألاف المليارات وتمكينهم من العودة الى ديارهم حسب القرار الاممي 194.