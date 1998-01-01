رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك في ضيافة رئيس بلدية الناصرة

الناصرة / سما /

استضاف رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ونخبة من رجال الاعمال والفعاليات الوطنية والدينية في مدينة الناصرة رئيس جامعة القدس أ.د. عماد ابو كشك ووفدا من الجامعة، للتباحث في سبل تعزيز التعاون بين جامعة القدس والمؤسسات التعليمية والبحثية في مدينة الناصرة ومحيطها، وذلك في اطار تعزيز جسور التعاون بين ابناء الشعب الواحد.

واطلع أ.د. ابو كشك رئيس البلدية على الانجازات البحثية والعلمية التي تحققها جامعة القدس، كما اطلعه على البرامج الاكاديمية التي تطرحها الجامعة على مستوى البكالوريوس والماجستير والتي تزيد عن مئة برنامج، تغطي التخصصات العلمية الرئيسية في العلوم الطبية والحياتية كالطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والمهن الطبية، والعلوم الهندسية والطبيعية، والعلوم الادارية والاقتصادية، اضافة الى جملة واسعة من البرامج في العلوم القانونية والانسانية كالحقوق والاداب، الى جانب مجموعة من البرامج النوعية الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط، ككلية الدراسات الثنائية التي اسستها الجامعة بالتعاون مع الحكومة الالمانية التي تدمج ما بين التعليم النظري والتدريب المهني، بالاضافة الى كلية القدس بارد للعلوم والاداب التي اسستها جامعة القدس بالشراكة مع كلية بارد في ولاية نيويورك، التي تعتبر من أعرق الكليات في الولايات المتحدة الامريكية.

كما وعبر أ.د. أبو كشك عن اعتزازه بطلبة جامعة القدس من مختلف مناطق الداخل الفلسطيني الذين باتوا يلتحقون بالجامعة، وتحديدا في كلياتها الطبية، وذلك نظرا لما تتمتع به من مستوى اكاديمي مميز، الامر الذي تدلل عليه النتائج التي يحققها خريجو هذه الكليات في امتحانات المزاولة الاسرائيلي، حيث بلغت نسبة نجاح خريجي كلية الطب اكثر من 96%، بينما حقق خريجو كلية الصيدلة في امتحان مزاولة مهنة الصيدلة نسبة 100%، وهي نسب تفوق تلك التي يحققها خريجو الجامعات الاسرائيلية أو الاوروبية.

وأشار أ.د. أبو كشك في هذا السياق الى الاهتمام الذي توليه الجامعة لطلبة الداخل وسعيها لزيادة الاقبال عليها من ابناء شعبنا هناك، شارحا لرئيس البلدية السياسات التي تنتهجها الجامعة في هذا الاطار والذي تتميز به عن باقي الجامعات، حيث لا تميز الجامعة في القبول بين المتقدمين اليها، أو في الاقساط الدراسية، أو في الاستفادة من برامج المنح والمساعدات المالية التي يستفيد منها اكثر من 45% من طلبة الجامعة بما فيها طلبة الداخل الفلسطيني.

كما وعبر أ.د. أبو كشك عن اعجابه الشديد بالانجازات التي تحققها بلدية الناصرة برئاسة السيد علي سلام، وذلك على صعيد البنى التحتية التي تمكنت البلدية من تطويرها خلال فترة زمنية قياسية يلمسها كل من يزور المدينة، أو على صعيد الخدمات والمرافق الجماهيرية كدار البلدية والمشاريع السكنية والمدارس واعادة تأهيل الطرقات وتوسعاتها. كما وأبدى أ.د. أبو كشك اعجابه بمشروع الجسر الذي يساهم في حل الاختناقات المرورية.

وفي الختام، شكر رئيس جامعة القدس سعادة السيد علي سلام على حفاوة الاستقبال، موجها له دعوة لزيارة جامعة القدس والتعرف عن قرب على مرافقها والبرامج الاكاديمية التي تطرحها والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لاهلنا في مدينة القدس التي تسعى من خلالها الى تعزيز ثباتهم في مدينتهم ومواجهة سياسات التضييق التي تواجههم.