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جمعية الاغاثة الطبية تنظم وقفة احتجاج على اعدام المتطوعة رزان النجار

الإثنين 04 يونيو 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

نظمت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وقفة احتجاج على ممارسات الإحتلال الاجرامية واعتدائها على الطواقم الطبية و الصحفية الذي أسفر عن إعدام المتطوعة رزان النجار شهيدة العمل الإنساني  وبحضور عدد كبير من متطوعين وموظفي الاغاثة الطبية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وذوي الشهداء ومنهم والد الشهيد بهاء عليان ووالدة الشهيد عبد الحميد ابو سرور وذلك يوم السبت الموافق 2/5/2018 في تمام الساعة الثالثة عصرا في ساحة المهد .

وقال مازن العزة مدير مركز الشباب المجتمعي التابع للاغاثة ان اغتيال جسد رزان لن ينهي رسالة رزان الانسانية الملاك في خدمة الانسانية وتقديم المساعدة الاولية لجرحى مسيرات العودة بغزة .

واضاف العزة ان روح رزان تحوم كل العالم لتبلغه بان شعبنا الفلسطيني يتعرض بشكل يومي الى انتهاكات ضد المدنيين والطواقم الطبية والصحفية منذ نشوء الاحتلال وحتى يومنا هذا .

واشار والد الشهيد بهاء عليان ان من قتل رزان ليس فقط الاحتلال الاسرائيلي بل ايضا الانقسام الفلسطيني الداخلي بين شقي الوطن وان الرد الحقيقي على اعدام شهيدة العمل الانساني رزان النجار هو الوحدة الوطنية واختيار استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال لإنهائه .

وأكدت صابرين عبيد الله ممثلة عن جمعية الاغاثة الطبية  بكلمة باللغة الانكليزية ان اطلاق النار واعدام الشهيدة رزان النجار شهيدة العمل الانساني وهي بلباسها الابيض جريمة حرب  بموجب اتفاقيات جنيف, كما هو الحال في اطلاق النار على الاطفال والصحفيين والمدنيين غير المسلحين.
وطالبت صابرين باستجابة دولية فورية لانتهاكات القانون الانساني الاسرائيلي في غزة. وندعو اصدقائنا وشركائنا الدوليين الى ادانة مقتل رزان علنا والمطالبة بان تخضع اسرائيل للمساءلة عن جرائمها بموجب القانون الدولي.

واشار عبد المهدي غريب مسؤول فرق الاسعاف والطوارئ في بيت لحم ان رسالتنا كمتطوعين راح نواصل العهد والوفاء لرسالة رزان الانسانية وان قتل الاحتلال لرزان فالاغاثة الطبية وفرقها  ستنبت الف رزان  وان الاعتداء اليومي علينا من قبل الاحتلال في كل نقاط التماس مع المحتل لن يثنينا عن عملنا ورسالتنا الانسانية في تقديم المساعدة الاولية للمصابين .

#الاغاثة الطبية #وقفة احتجاجية

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