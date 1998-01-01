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راكيتيتش لن يرحل عن برشلونة هذا الصيف

الإثنين 04 يونيو 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
راكيتيتش لن يرحل عن برشلونة هذا الصيف



وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم، على عدم وجود أى نية من الكرواتي إيفان راكيتيتش للرحيل عن برشلونة في الموسم القادم.

 

وذكر موقع “دياريو جول” أن راكيتيتش لا يريد الرحيل عن برشلونة في الصيف القادم، وأنه سعيد بالعيش في إسبانيا الذي يعيش قيها منذ انتقاله إلى إشبيلية قادماً من شالكه الألماني.

وتحدث وكيل أعمال اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة في وقت سابق عن مستقبل موكله مع النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.

ونفى وكيل أعمال إيفان راكيتيتش الأخبار التي تربط اسم موكله بالانتقال إلى عمالقة الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، مؤكداً أن وكيله يركز حالياً مع برشلونة.

وارتبط اسم الكرواتي إيفان راكيتيتش في الأيام الماضية بالخروج من برشلونة، متجهاً إلى إنجلترا تحديداً إلى قطبى مدينة مانشستر.

 

وظهر إيفان راكيتيتش في 48 مناسبة هذا الموسم مع برشلونة في مختلف البطولات، مسجلاً 4 أهداف وصنع مثلهم لزملاءه في النادي الكتالوني.

#راكيتيتش #برشلونة

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