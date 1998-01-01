وكيل أعمال نبيل فقير يؤكد اهتمام ليفربول بضم اللاعب

وكالات / سما /

أكد جين بيرنيز وكيل أعمال نبيل فقير نجم منتخب فرنسا وفريق ليون على اهتمام ناديليفربول الإنجليزي بضم اللاعب بشكل رسمي خلال سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أنه لم يتوصل الفريقان حتى الآن لاتفاق نهائي.

وارتبط أسم نبيل فقير صاحب الـ 24 عامًا بالانتقال للعب في صفوف ليفربول مطلع الموسم الجديد، لتكوين خط وسط ملعب ناري، بعد التعاقد مع البرازيلي فابينيو، والغيني نابي كيتا.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت لاقتراب ليفربول من التعاقد مع نبيل فقير بمبلغ 60 مليون استرليني، ولكن جين بيرنيز وكيل أعمال اللاعب أكد أن المفاوضات لم تنتهي بعد، ومن المقرر أن تحسم إدارة ليون موقفها عقب المونديال.

ولكن في نفس الوقت هناك أكثر من فريق آخر يرغب في ضم نبيل فقير، لعل أبرزهم بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتحدث بيرنيز حسب صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية قائلاً “أنا واضح، سينتقل نبيل فقير لفريق ليفربول أو لأي نادي آخر عندما تتوصل إدارة ليون لاتفاق نهائي مع أي فريق، ويعطي الرئيس جين ميشيل أولاس الضوء الأخضر لاتمام التعاقد”.

وأضاف “ليفربول مهتم بضم اللاعب، ولكن حتى الآن لم يحسم أي شيء بعد، وهناك أندية أخرى قد تدخل في الصفقة، حيث أن سوق الانتقالات مازال في بدايته”.

الجدير بالذكر أن نبيل فقير قد تألق هذا الموسم مع فريقه ليون، بتسجيله 23 هدفًا، وصناعة ثمانية آخرين في جميع المسابقات.