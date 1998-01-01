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نيمار: لن أكون أفضل من بيليه ورونالدو

الإثنين 04 يونيو 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار: لن أكون أفضل من بيليه ورونالدو



وكالات / سما /

أكد نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لا يفكر في تحطيم الأرقام القياسية مع السيليساو، مشيرًا إلى أنه لن يصل لمستوى أساطير البرازيل.

ويتألق نيمار دا سيلفا ابن الـ 26 عامًا مع منتخب البرازيل بشكل كبير، حيث أمامه هدف واحد ليكون ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً مع راقصي السامبا، بعد إحرازه الهدف رقم 54 في مسيرته مع البرازيل في ودية كرواتيا التي انتهت بهدفين نظيفين.

ويتبقى فقط هدف واحد لنيمار من أجل معادلة رقم روماريو التهديفي مع منتخب البرازيل، حيث أحرز 55 في مسيرته مع الفريق.

وقد ينجح الشاب المميز نيمار في ملاحقة ثنائي المقدمة، الظاهرة رونالدو الذي سجل 62 هدفًا مع المنتخب، والأسطورة بيليه الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدف، خاصةً وأن اللاعب أمامه الكثير في ملاعب كرة القدم.

ولكن نيمار لا يسعى وراء الأمجاد الشخصية مع المنتخب، بل يرغب في مساعدة البرازيل فقط على التتويج بالألقاب.

 

وتحدث نيمار حسب صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية قائلاً “أن أصبح الهداف التاريخي للبرازيل؟ أنا أحترم جميع أساطير البرازيل، روماريو، وزيكو، وبيليه، ورونالدو”.

وأضاف “هؤلاء هم نجومي المفضلين، وهذه الأهداف مجرد أرقام، أنا سعيد بمساعدة منتخب بلادي عبر تسجيلي هذه الأهداف”.

وتابع “لا أرغب في أن أكون أفضل من هؤلاء الأساطير، ولن أصل لمستواهم حتى، كل واحد منهم له تاريخ وباع طويل”.

الجدير بالذكر أن منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة الخامسة بمونديال روسيا 2018 بجانب منتخبات سويسرا، وكوستاريكا، وصربيا.

#نيمار دا سيلفا

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