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وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

الإثنين 04 يونيو 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تستذكر وزارة الإعلام السنوية الحادية والخمسين لنكسة شعبنا، التي أكملت فصول القهر، بعد 19 عامًا من  النكبة والتطهير العرقي.

وتؤكد أن بدء العقد السادس لهذه الذكرى السوداء، يقدم للعالم رواية الظلم والعدوان والقهر، التي يتعرض لها شعبنا، بموازاة إرهاب لأطول  وآخر احتلال  في العالم ممتد من القرن الماضي.

وترى الوزارة في هذا التاريخ رسالة تثبت استمرار إسرائيل في التنكر لحقوقنا المشروعة، وانتهاكات القرارات الدولية وخاصة 242 و338، وقرار مجلس الأمن 2334، الرافض للاستيطان.

وتعتبر تزامن النكسة هذا العام مع ترجمة الانقلاب الأمريكي الظالم على القانون الدولي، ونقل سفارة واشنطن إلى عاصمتنا الأبدية، والاعتراف بها عاصمة للاحتلال، صرخة حرية للعالم أجمع، كي يعيد حساباته، ويعترف بأن الحل الأوحد استرداد الحقوق المشروعة لشعبنا، وإقامة دولته كاملة السيادة، ودفن الاحتلال وكل صفقات القرن الملتفة على الشرعية الدولية.

وتسترد الوزارة تضحيات الشهداء وأنات الجرحى، وبطولات فرسان الحرية الأسرى، ومعاناة المبعدين، وسائر المناضلين، الذين أكدوا على حقوقنا وثوابتنا، والتفوا حول منظمة التحرير، العنوان الشرعي لنضالنا، والممثل الوحيد لحريتنا.

وتدعو وسائل الإعلام والأطر الحقوقية إلى توثيق جرائم الاحتلال والاستيطان خلال 51 عامًا، التي لن تسقط بالتقادم، وسيُساق كل الواقفين خلفها، والداعمين لها إلى أروقة المحاكم الدولية.

#وزارة الإعلام #الاحتلال

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