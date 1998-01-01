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معاريف: المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: يهددونني بالقتل

الإثنين 04 يونيو 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: يهددونني بالقتل



عكا للشؤون الإسرائيلية

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الإثنين، بقيام مجموعات من الفلسطينيين، بنشر صورة لمجندة إسرائيلية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها هي من قامت بقنص المسعفة الفلسطينية، رزان النجار، على الحدود مع قطاع غزة، قبل أيام.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هذه المجندة اليهودية، من أصول أمريكية، وتدعي رفكا، أنهت خدمتها العسكرية قبل عامين ، ولم تشارك في الأحداث على حدود قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة العبرية، قدمت المجندة، شكوى مساء الأمس للشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت مئات التهديدات بالقتل عبر حساباتها بالفيس بوك، والانستجرام.  

ونقلت الصحيفة العبرية، عن رفكا قولها: "يهددونني بالقتل، يريدون قتلي، هذا أمر مقلق".

#المجندة الإسرائيلية #رزان النجار

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