الاتحاد الاوروبي يساهم بـ" 35.875 مليون يورو لدفع رواتب موظفي السلطة

رام الله / سما /

قام الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بالمساهمة بدفع مبلغ 35.875 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم 55,000.



يشار الى أن هذه المُساهمة مُمَوَلة من الاتحاد الأوروبي بواقع 35.0 مليون يورو وهولندا بواقع 0.875 مليون يورو حيث الدُفعة الأخيرة مُخَصصة لموظفي الخدمة المدنية العاملين في قطاع العدالة.



وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف إن الاتحاد الأوروبي يقدم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018، مضيفا" مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين".