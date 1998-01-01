الاحتلال يقتل شابا على حدود غزة و يحتجز جثمانه

القدس المحتلة / سما /

أعلن ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته قتلت شاباً فلسطينيا اقترب من السياج الأمني قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس.

وبحسب مزاعم الناطق باسم الجيش، فإن شابين اقتربا من السياج وعملا على تخريبه وكانا يحملان فأساً، فأقدم الجنود على إطلاق النار تجاههما ما أدى لمقتل أحدهما وسحب جثته.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن جنوداً من الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني وصلوا لمكان الحدث، وقتلوا أحد الشابين واستولوا على جثته، فيما أصيب الآخر بجروح وفر إلى داخل غزة.

وكان شهود عيان من خانيونس ذكروا أن قوة عسكرية إسرائيلية أصابت شاباً عند الحدود واعتقلته.