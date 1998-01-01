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بلدية رفح تستخدم (1160) لتر مبيدات لمكافحة البعوض

الإثنين 04 يونيو 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

استخدمت طواقم دائرة الصحة والبيئة 1160 لتر من المبيدات الحشرية لمكافحة حشرة البعوض في مختلف أحياء ومناطق مدينة رفح ، ضمن حملتها المستمرة لمكافحة حشرة البعوض والتي انطلقت مطلع مارس الماضي .

وأكد مدير دائرة الصحة والبيئة أسامة أبو نقيرة أن طواقم العمل في حملة مكافحة البعوض ركزت جهدها في مراحلها الأولى على أماكن تكاثر البعوض كالبرك الزراعية ومحطات تجميع مياه الأمطار ومحطات الصرف الصحي .

وأوضح أبو نقيرة أن الحملة توسعت وشملت عمليات رش المبيدات داخل أحياء المحافظة ومتابعة ومعالجة شكاوي المواطنين .

وبين أنه تم استعمال العديد من المبيدات خلال عمليات الرش والمكافحة ومنها bti وبيرميثول  والبيرمكس وسيبرول وديكتالون ومواد مساندة لتلك المبيدات ، مؤكدا أن الطواقم العاملة تقيدت بشروط الاستخدام الخاصة بكل مبيد على حدى لضمان سلامة المواطنين والعاملين في الحملة .

ودعا أبو نقيرة المواطنين إلى التعاون مع طواقم البلدية لضمان أكبر نسبة نجاح من خلال التأكد من خلة أسطح منازلهم ومحيطها من تجمعات المياه والتأكد من احكام اغلاق خزانات المياه كي لا تكون بؤر لتكاثر البعوض في داخل الأحياء .

#بلدية رفح #البعوض

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