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مهجة القدس: الأسير حسن شوكة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

الإثنين 04 يونيو 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير حسن حسنين حسن شوكة (30 عاماً)؛ من مدينة بيت لحم دخل أمس في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري بعدما كان من المقرر الإفراج عنه.

     وأوضحت مهـجـة القدس أن الأسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 29/09/2017م، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31/08/2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

     وأشارت مهجة القدس إلى أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه أمس الأحد، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي.

     جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

#مهجة القدس

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