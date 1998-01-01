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الحمدالله يقرر حل اللجنة الأمنية بعد انتهاء مهامها

الإثنين 04 يونيو 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحمدالله يقرر حل اللجنة الأمنية بعد انتهاء مهامها



رام الله/سما/

قرر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، د. رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوى الأمن حل اللجنة الأمنية العليا، بعد ان أنهت المهام الموكلة إليها، في مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وأكد د. الحمد الله استمرار الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه وصلاحياتهّ، وفق القانون بالعمل على ترسيخ سيادة القانون وبسط النظام، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتحقيق الاستقرار في كافة محافظات الوطن، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات والحفاظ على السلم الأهلي.

وثمن التفاف جماهير شعبنا العظيم حول قيادتها وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومؤسستها الأمنية التي ستبقى الحصن المنيع للمشروع الوطني.

#الحمد الله #لجنة امنية

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