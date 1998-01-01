الاحتلال يعتقل (13) مواطناً من محافظات الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (13) مواطناً من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل تسعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: أويس هاشم الرجوب، مفيد عقيلان عمايرة، كرم بسام طنينة، عبادة محمود عدوي، عزام أبو عرقوب، رائد مفيد الشرباتي، علي طالب الحروب، عصام علي الحروب ومصطفى جمال الحروب.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: محمد نسيم طقاطقة، سامي عوض خليل عطا الله ويزيد فتحي محمد عمرين.

فيما اعتقلت الشاب سامي صادق نعيرات من بلدة ميثلون قضاء جنين.