خضوري فرع العروب تنفذ مبادرة "رمضان مع جامعتي غير"

طولكرم/سما/

نفذ طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام ودائرة شؤون الطلبة في الجامعة مبادرة "رمضان مع جامعتي غير" والتي تمثلت في توزيع المياه والتمر والبروشورات التعريفية على مواطني محافظة بيت لحم، بهدف الترويج للجامعة وتعريف المجتمع المحلي ببرامجها الأكاديمية، والطفرة التي أحدثها انضمام الكلية إلى جامعة فلسطين التقنية خضوري.

المبادرة التي لاقت استحسان المارة نفذت بالشراكة بين إدارة الفرع ومحافظ محافظة بيت لحم اللواء جبريل البكري ومديرية شرطة المحافظة، وتوجت بإفطار جماعي دعا إليه المحافظ في تكية "ستنا مريم".

و شكر ممثل مدير الفرع م. ياسر العدم المحافظ البكري على تعاونه الدائم مع إدارة الفرع ودوره في إنجاح جميع الفعاليات وعلى كافة الأصعدة مؤكدا على أهمية الشراكة الحقيقة بين الفرع ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة.

من جهتها أثنت م. صفاء أبو خرشيق المشرفة على المبادرة ورئيس قسم الأنشطة والفعاليات في دائرة العلاقات العامة والإعلام على الجهود العظيمة التي بذلها الطلبة معتبرة أن نجاح اليوم الأول في بيت لحم ما هو إلا مؤشر على أهمية التطوع والمبادرة في سبيل رفعة الجامعة وتطورها.

بدوره أكد رئيس قسم شؤون الطلبة عيسى العملة أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المزيد من الطلبة في برامج الجامعة شاكرا جهود جميع من ساهم في إنجاح الفعالية.