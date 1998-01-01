المصري: مسيراتنا الشعبية السلمية رفضت المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا

غزة/سما/

: قالت لجنة الوجهاء والمخاتير والعشائر في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار مساء أمس الأحد، إنّ الوجهاء والمخاتير والأعيان ورجال العشائر، والذين حملوا على عاتقهم الحفاظ على النسيج الاجتماعي، يتقدمون الصفوف في مسيرة العودة والتي يخوضها شعبنا الفلسطيني البطل منذ الثلاثين من آذار على طريق الحرية والعودة وكسر الحصار.

وأضاف عاكف المصري منسق اللجنة في بيانٍ صحفي ان مسيراتنا الشعبية والجماهيرية والتي تحمل طابعاً سلمياً تعلن رفضها لكل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية وخاصة صفقة القرن.

وأوضح، أنّه "أمام هذا التحدي المستمر من قبل شعبنا فإننا نتوجه بتحية الفخر والاعتزاز إلى شهداء مسيرات العودة الذين خضبوا بدمائهم ثرى الوطن، وكما نتوجه بالتحية والتقدير للجرحى والمصابين متمنين لهم الشفاء العاجل.

وتوجه المصري، بالتحية الى جماهير شعبنا في القطاع الصامد. رجالآ.. ونساء.. واطفالآ، وشبابآ ثائرآ. ونخص مجموع الوجهاء والأعيان ورجالات العشائر الذين تصدروا المشهد بشجاعة في ميدان المواجهة واذهلوا العالم بوسائلهم الإبداعية.

وحيّى كل قطاعات شعبنا والذي تجسد حضورها في صورة ناصعة ومشرفة من الوحدة والتضحية والعطاء، كما نحيي الأطقم الطبية ونخص بالذكر الشهيدة ملاك الرحمة رزان النجار التي طالتها يد الغدر والإجرام الإسرائيلي، كما نحيي الإعلاميين الذين عملوا على فضح جرائم المحتل و الذين سجلوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء.

وأكدت لجنة الوجهاء والمخاتير والعشائر علي مايلي:

1-استمرار مشاركة الوجهاء والمخاتير والأعيان ورجالات العشائر في مسيرات العودة وكسر الحصار.

2-التاكيد على إستمرار المسيرات حتى تحقق أهدافها وعلى رأسها حق العودة كحق ثابت وشرعي وقانوني استنادآ إلى ما جاء في الفقرة 11 من قرار 194 ‘وكذلك مواصلة فعالياتنا من أجل كسر الحصار الظالم عن قطاعنا الحبيب.

3-اننا نخوض هذه المعركة البطولية متسلحين بإرادة شعبنا لإعادة الإعتبار إلى قضيتنا الوطنية ووضعها على طاولة الإهتمام الدولي والعربي والإسلامي مهما بلغت التضحيات.

4.دعوة ابناء شعبنا للمشاركة في مليونية القدس يوم الجمعة القادمة ردآ على محاولات تهويدها وتغيير معالمها العربية.