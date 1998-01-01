جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

للمرة الاولى... جيش الاحتلال يشارك بمناورات حلف "الناتو"

الإثنين 04 يونيو 2018 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الاولى... جيش الاحتلال يشارك بمناورات حلف "الناتو"



القدس/سما/

تشارك مجموعة من جنود جيش الاحتلال في المناورات التي أطلقها، الأحد، حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث أتت المناورات العسكرية بعنوان "ضربة السيف 18"، والتي ستتركز في الجناح الأوروبي الشرقي للحلف، علما أن هذه المشاركة لجيش الاحتلال تعتبر الأولى من نوعها.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن جيش الاحتلال يشارك في تدريبات حلف "الناتو" في أوروبا، والتي بدأت يوم الأحد للمرة الثامنة، فيما قالت الولايات المتحدة إن التدريبات التي ستستمر حتى 15 حزيران/يونيو، بمثابة "دليل على التزام الحلف وتضامنه"، في حين أن المناورات العسكرية الروسية تقلق أعضاء الناتو المجاورين.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن التدريبات "ليست استفزازا لروسيا"، علما أنه في الأوقات العادية، لدى "الناتو" حوالي 6000 جندي في دول البلطيق وبولندا.

وحتى الآن، تقول الصحيفة: "كان هذا تمرينا كبيرا، لكن هذا العام انقسم إلى قسمين، فالجيش الإسرائيلي مشارك صغير فيه، حيث تم إرسال عشرات المقاتلين من لواء المظليين بالجيش، ليشاركوا بالمناورات بما في ذلك الغارات الجوية للقوات الأجنبية، عبور الجسور والأنهار".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش الأميركي في أوروبا، إن المناورات العسكرية تهدف لحماية الجناح الشرقي للناتو، الذي يضم بولندا ودول البلطيق الثلاث: استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وتجرى المناورات بمشاركة أكثر من 18 ألف جندي من 20 دولة مختلفة، وتعد تعبيرا عن التزام وتضامن الناتو، في وقت تثير فيه المناورات العسكرية الروسية قلق أعضاء الحلف، حسبما جاء في البيان.

 

(عرب48)

#احتلال #مناورات

أخبار ذات صلة

الاطفال من غزة في القدس

صور: عشرات الاطفال من غزة في القدس المحتلة للمرة الاولى في حياتهم

ضباط- ارشيف

صور.. للمرة الاولى منذ 11 عاما.. طابور صباحي لضباط الأمن الوطني في معبر رفح

الوقود المصري -ارشيفية

للمرة الاولى.. البنزين المصري متوفر في محطات الوقود بغزة وبسعر ارخص من الاسرائيلي

أول أسير فلسطيني "أبو بكر حجازي" يشارك بالمؤتمر السابع

مؤتمر اسطنبول - ارشيف

"فتح": كل من يشارك في مؤتمر اسطنبول يضع نفسه في دائرة الشبهات

الشاب الخروبي

على الرغم من اصابته 8 مرات .. الشاب الخروبي لا زال يشارك في مسيرات العودة "صور "

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: تسوية طويلة الأمد مع حماس .. التوجه لوسطاء أوروبيين

رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية

مفتي القدس يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم طبعت في غزة لورود أخطاء فيها

فيديو.. زوجة تقتل زوجها ضابط الشرطة في الشارع لهذا السبب!

مناورات عسكرية واسعة لجيش الاحتلال قرب حدود غزة

بعد وفاتها.. الكشف عن اسم الفنانة مديحة يسري الحقيقي

نتنياهو يقرر تعويض مزارعي مستوطنات غلاف غزة نتيجة الحرائق من اموال السلطة

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

تقديرات إسرائيلية : المواجهة الأشد ألما مع غزة مسألة وقت

رزان النجار

نيويورك تايمز : رزان النجار كرست نفسها لإنقاذ الأرواح بغزة

غازي حمد

حمد: الرئيس عباس اتخذ خطوات سلبية أجهضت المصالحة وأوصلتها إلى طريق مسدود

حريق -ارشيفية

الطائرات الورقية ترهق الاسرائيليين ..ووزير اسرائيلي يهدد: سندخل غزه ونقضي على جميع قادة حماس

جيش الاحتلال - ارشيف

بالفيديو: لأول مرة.. جيش الاحتلال يعترف بإعدامه جنديًا أسرته حماس في خانيونس

الاتصالات الفلسطينية