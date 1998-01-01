للمرة الاولى... جيش الاحتلال يشارك بمناورات حلف "الناتو"

القدس/سما/

تشارك مجموعة من جنود جيش الاحتلال في المناورات التي أطلقها، الأحد، حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث أتت المناورات العسكرية بعنوان "ضربة السيف 18"، والتي ستتركز في الجناح الأوروبي الشرقي للحلف، علما أن هذه المشاركة لجيش الاحتلال تعتبر الأولى من نوعها.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن جيش الاحتلال يشارك في تدريبات حلف "الناتو" في أوروبا، والتي بدأت يوم الأحد للمرة الثامنة، فيما قالت الولايات المتحدة إن التدريبات التي ستستمر حتى 15 حزيران/يونيو، بمثابة "دليل على التزام الحلف وتضامنه"، في حين أن المناورات العسكرية الروسية تقلق أعضاء الناتو المجاورين.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن التدريبات "ليست استفزازا لروسيا"، علما أنه في الأوقات العادية، لدى "الناتو" حوالي 6000 جندي في دول البلطيق وبولندا.

وحتى الآن، تقول الصحيفة: "كان هذا تمرينا كبيرا، لكن هذا العام انقسم إلى قسمين، فالجيش الإسرائيلي مشارك صغير فيه، حيث تم إرسال عشرات المقاتلين من لواء المظليين بالجيش، ليشاركوا بالمناورات بما في ذلك الغارات الجوية للقوات الأجنبية، عبور الجسور والأنهار".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش الأميركي في أوروبا، إن المناورات العسكرية تهدف لحماية الجناح الشرقي للناتو، الذي يضم بولندا ودول البلطيق الثلاث: استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وتجرى المناورات بمشاركة أكثر من 18 ألف جندي من 20 دولة مختلفة، وتعد تعبيرا عن التزام وتضامن الناتو، في وقت تثير فيه المناورات العسكرية الروسية قلق أعضاء الحلف، حسبما جاء في البيان.

(عرب48)