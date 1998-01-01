عضو كنيست لسكان غزة: موتوا من الجوع والعطش والملاريا هذا لايعنيني!!

القدس/سما/

زعم عضو الكنيست الاسرائيلي بتسلال سموتريتش،ان "سلطة حماس صعدت إلى الحكم بطريقة ديمقراطية، وهم قادرون أيضاً على اسقاطها. صحيح أن هذا صعب ويمكن أن يموت أناس في الطريق، لكن هذا قرارهم، وهم قادرون على إسقاط السلطة ونحن سنساعدهم" حسب زعمه.

وقال بتسلال سموتريتش في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية، إلى مسألة المساعدة الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك إعادة الأسرى والمفقودين المحتجزين فيه، قائلاً "من ناحيتي لتكن غزة مغلقة كلياً، ولا ينبغي أن ينقل لهم أي شيء، ليموتوا من الجوع والعطش والملاريا، هذا لا يعنيني، هم ليسوا مواطنين لدي وأنا لست ملزماً أمامهم".

وأضاف "هم أصابوا المحطة التي تزودهم بالكهرباء وأنا احتاج الى إصلاحها؟ هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال. يجب أن نعيد غزة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل العام 1993 وقبل قهر رابين الذي أخرجنا من هناك في إطار اتفاقات أوسلو، باستثناء جيشنا فإن الجهة الوحيدة القادرة على استبدال السلطة هناك هي سكان غزة" .

حمّل سكان غزة المسؤولية رافضاً اعتبارهم "مساكين".