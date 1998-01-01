جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق

الإثنين 04 يونيو 2018 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق



غزة/سما/

 تنبأت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#طقس #حرارة

أخبار ذات صلة

داخلية غزة: اعتقلنا معظم المتورطين بقتل الشقيقين أبو مدين

عمال نظافة مضربين -ارشيف

غزة: شركات النظافة توقف عملها "جزئياً" في مستشفيات القطاع

طقس : امطار غزيرة على مختلف المناطق تبدا الاربعاء

الطقس: جو شديد البرودة وأمطار شديدة على مختلف المناطق

عناصر القسام -ارشيفية

تل ابيب: القسام يجمع معلومات عن جيشنا من الجو وسيفاجئنا بشي غير مسبوق

9 حالات سرطان أسبوعيا.. أسدود المجاورة لغزة من أكثر المناطق تسببا للسرطان

الأكثر قراءة اليوم

خبراء إسرائيليون : هل بدأ العد التنازلي للحرب القادمة ؟

ضربة قاسية للفلسطينيين.. السفارة الامريكية في القدس تتولى العلاقات مع الفلسطينيين

إذاعة عبرية: مصر ستسمح بإدخال بضائع ومواد بناء إلى غزة عبر معبر رفح

السلطة الفلسطينية تقاطع احتفالات اليوم الوطني الإيطالي

معاريف.. هدنة صغيرة: الفجوات مع "حماس" لا يمكن للأبد تجسيرها

رسميا .. جيش الاحتلال يعلن فشله في ملاحقة الطائرات الورقية الغزية

استشهاد محمد حماده متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

غازي حمد

حمد: الرئيس عباس اتخذ خطوات سلبية أجهضت المصالحة وأوصلتها إلى طريق مسدود

حريق -ارشيفية

الطائرات الورقية ترهق الاسرائيليين ..ووزير اسرائيلي يهدد: سندخل غزه ونقضي على جميع قادة حماس

جيش الاحتلال - ارشيف

بالفيديو: لأول مرة.. جيش الاحتلال يعترف بإعدامه جنديًا أسرته حماس في خانيونس

ارشيفية

نتنياهو يقرر تعويض مزارعي مستوطنات غلاف غزة نتيجة الحرائق من اموال السلطة

حماس - اسرائيل

يديعوت: تسوية طويلة الأمد مع حماس .. التوجه لوسطاء أوروبيين

الاتصالات الفلسطينية