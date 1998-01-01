الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق

غزة/سما/

تنبأت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .