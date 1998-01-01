الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية تخللها مواجهات

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما أغلق جيش الاحتلال مداخل مدينة الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه اعتقل 7 شبان، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

ودارت مواجهات في بعض المناطق أطلقت فيها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في الخليل اعتقل جيش الاحتلال بعد حملة مداهمة وتفتيش في كافة أرجاء المدينة الشاب رائد مفيد الشرباتي والشاب عصام علي الحروب ومفيد عمايرة وأويس هاشم الرجوب. كما اعتقلت بسام طنينة بعد مداهمة منزله في بلدة ترقوميا واعتقلت عصام علي الحروب من بلدة خاراس.

كما اعتقلت الشاب محمد أبو حميدة من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

واندلعت مواجهات في منطقة واد أبو كتيلة بالخليل خلال اقتحام قوات الاحتلال ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، داهمت منزل المصور الصحفي ثائر الفاخوري وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مدينة دورا وخلال ذلك اقتحم الجنود عدة منازل وقاموا بتفتيشها. واحتجزت قوات الاحتلال المواطن عايد دودين بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة بيت أولا.